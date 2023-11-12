Незамедлительные меры по замедлению старения: эксперты назвали восемь шагов к сохранению молодости Ирэн ОрлонскаяНаучные исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке представили набор рекомендаций, направленных на замедление процесса старения и снижение биологического возраста.