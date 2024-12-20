Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему украинский лидер Владимир Зеленский отвергает любые мирные инициативы и выдвигает нереалистичные требования, касающиеся членства Украины в НАТО и ввода контингента альянса на территорию страны.
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