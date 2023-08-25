Чемпионат Англии. «Челси» примет «Лутон», «Арсенал» завтра сыграет с «Фулхэмом», «МЮ» – с «Ноттингемом»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

В субботу «Арсенал» примет «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест». В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет с «Шеффилдом» в гостях, «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом».