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Чемпионат Англии. «Челси» примет «Лутон», «Арсенал» завтра сыграет с «Фулхэмом», «МЮ» – с «Ноттингемом»

Чемпионат Англии. «Челси» примет «Лутон», «Арсенал» завтра сыграет с «Фулхэмом», «МЮ» – с «Ноттингемом»

В субботу «Арсенал» примет «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест». В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет с «Шеффилдом» в гостях, «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом».

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