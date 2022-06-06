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Инфляцию нашли в капусте

Инфляцию нашли в капусте

Пока начальник всех банкиров страны, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина меняет брошки на брошки, рассуждая о снижении инфляции на десятые доли процента, народ придумывает новые матерные слова.

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