Инфляцию нашли в капусте

Пока начальник всех банкиров страны, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина меняет брошки на брошки, рассуждая о снижении инфляции на десятые доли процента, народ придумывает новые матерные слова.
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