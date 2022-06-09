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Samsung Display взвешивает риски увеличения инвестиций в производство OLED-панелей

Samsung Display взвешивает риски увеличения инвестиций в производство OLED-панелей

Выйдя из бизнеса по производству больших LCD-панелей. компания Samsung Display до сих пор не решается на масштабные инвестиции в OLED-технологии, которые рынок рассматривает в качестве дисплеев для телевизоров следующего поколения.

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