РИА: фигуранту дела о взятке Кузнецову принадлежат два отеля в Краснодаре

Бизнесмену Леву Мартиросяну, который подозревается в даче взятки начальнику главного управления кадров министерства обороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, принадлежат два отеля, столовая и продуктовый магазин в Краснодаре.
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