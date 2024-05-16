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РИА: фигуранту дела о взятке Кузнецову принадлежат два отеля в Краснодаре

РИА: фигуранту дела о взятке Кузнецову принадлежат два отеля в Краснодаре

Бизнесмену Леву Мартиросяну, который подозревается в даче взятки начальнику главного управления кадров министерства обороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, принадлежат два отеля, столовая и продуктовый магазин в Краснодаре.

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