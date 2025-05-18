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41-летний хоккеист оформил хет-трик в матче чемпионата мира

41-летний хоккеист оформил хет-трик в матче чемпионата мира

41-летний хоккеист Андрес Амбюль оформил хет-трик в матче чемпионата мира 41-летний нападающий сборной Швейцарии Андрес Амбюль оформил хет-трик в матче группового этапа чемпионата мира-2025 против Венгрии.

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