41-летний хоккеист оформил хет-трик в матче чемпионата мира

41-летний хоккеист Андрес Амбюль оформил хет-трик в матче чемпионата мира 41-летний нападающий сборной Швейцарии Андрес Амбюль оформил хет-трик в матче группового этапа чемпионата мира-2025 против Венгрии.
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