Неспешный разговор

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Греция требует чтобы Россия продавала газ не дороже 150-200 евро за 1 МВт-час

Греция требует чтобы Россия продавала газ не дороже 150-200 евро за 1 МВт-час

Древний Кавказ Замечательный способ предлагают в Европе, они будут махать волшебной палочкой и цена на российский газ будет снижаться как в сказке и всё для того, чтобы в Европе могли и дальше обеспечивать своё благосостояние за счёт России.

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