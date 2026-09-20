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Татар-информ

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Радмир Беляев: Явка в Нижнекамске за два дня выборов составила 62%

Радмир Беляев: Явка в Нижнекамске за два дня выборов составила 62%

В Нижнекамске и Нижнекамском районе голосование на выборах проходит организованно, нарушений на избирательных участках не выявлено.

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