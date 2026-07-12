Новый профессиональный стандарт начнет действовать для врачей скорой помощи с 1 сентября

Речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня С 1 сентября 2026 года врачи скорой медицинской помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту, который расширяет перечень их компетенций.
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