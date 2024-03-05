В президентской гонке в России сохранилась интрига по второму месту

ФОМ: граждане РФ голосуют примерно одинаково за Харитонова, Даванкова и Слуцкого Аналитики Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) провели опрос, в котором выяснили, за кого из кандидатов в президенты России граждане страны готовы отдать свой голос на грядущих выборах.