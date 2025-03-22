В России придумали план по возобновлению отношений с США

Если отношения между Россией и США улучшатся, это создаст спокойствие в мире. Первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров подчеркнул, что восстановление должно происходить без уступок со стороны Москвы.
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