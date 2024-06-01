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Иван Ургант принял участие в видеоподкасте на YouTube, но вызвал неоднозначную реакцию аудитории

Иван Ургант принял участие в видеоподкасте на YouTube, но вызвал неоднозначную реакцию аудитории

Известный российский актер, телеведущий и шоумен Иван Ургант принял участие в видеоподкасте "Куджи", где обсудил сериалы Netflix, любимые фильмы, детское кино и музыку с ведущими Тимуром Каргиным и Андреем Коняевым.

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