Иван Ургант принял участие в видеоподкасте на YouTube, но вызвал неоднозначную реакцию аудитории

Известный российский актер, телеведущий и шоумен Иван Ургант принял участие в видеоподкасте "Куджи", где обсудил сериалы Netflix, любимые фильмы, детское кино и музыку с ведущими Тимуром Каргиным и Андреем Коняевым.
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