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Регионы России

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Путин выразил гордость героям специальной военной операции

Путин выразил гордость героям специальной военной операции

Глава государства отметил доблесть, отвагу и мужество участников СВО при выполнении боевых задач в зоне боевых действий.

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