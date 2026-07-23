"Спартак" назвал ожидаемым отказ в переигровке матча за Суперкубок с "Зенитом"

Представители московского "Спартака" заявили, что не удивлены решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС отклонить протест команды с требованием переигровки матча за Суперкубок России против "Зенита", передает "Чемпионат".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии