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Газета.ру

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"Спартак" назвал ожидаемым отказ в переигровке матча за Суперкубок с "Зенитом"

"Спартак" назвал ожидаемым отказ в переигровке матча за Суперкубок с "Зенитом"

Представители московского "Спартака" заявили, что не удивлены решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС отклонить протест команды с требованием переигровки матча за Суперкубок России против "Зенита", передает "Чемпионат".

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