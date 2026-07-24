Холодная нуга-террин с фисташковым кремом и лимонной посыпкой

Это не классическая мягкая нуга и не карамельная масса, а холодный десерт в форме террина. Он хорошо держит форму после охлаждения, красиво режется на порции и даёт контраст: сладкая ореховая основа, нежный крем и яркая цитрусовая крошка.
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