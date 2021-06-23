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Финалисты всероссийской программы из Татарстана запустят спутники в стратосферу

Финалисты всероссийской программы из Татарстана запустят спутники в стратосферу

Во финале всероссийской программы «Стратосферный спутник» в Подмосковье школьники и студенты доработают проекты и запустят на высоту около 30 км малые космические аппараты формата малых искусственных спутников Земли для исследования космоса CubeSat.

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