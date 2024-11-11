Экипаж танка Т-72Б3М уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Скриншот видео Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Центр" огнем с открытой огневой точки уничтожил опорный пункт и минометный расчет военнослужащих ВСУ и украинских националистов, которые препятствовали продвижению штурмовиков на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).