«Он в тюрьме, и она тоже»: как в Якутии одним махом арестовали всё городское начальство

Районный суд Якутии вынес решение, которое звучит как начало анекдота, но на деле является суровой реальностью: всё высшее руководство города Алдан отправилось в СИЗО.
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Видимо слишком мягкие приговоры. Надо брать пример закона о коррупциях в Северном Вьетнаме. Там за воровство отвечает не только вор, но и его семья, дети и даже внуки.. Там мечтатель украсть сто раз подумает стоит ли подставлять невиновных детей и внуков. Их то же будут судить.
Как сзал Боярский.эту страну погубит коррупция.
Очень позитивный приговор- это можно повторять во многих городах и поселкам в нашей стране!