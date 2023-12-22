Мужчина поскользнулся на гололеде и умер в Петербурге

РИА Новости/Евгений Биятов В Санкт-Петербурге мужчина поскользнулся на гололеде, упал и умер, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, 50-летний петербуржец неудачно упал днем 17 декабря рядом со своим домом на проспекте Юрия Гагарина.
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