Мужчина поскользнулся на гололеде и умер в Петербурге

РИА Новости/Евгений Биятов В Санкт-Петербурге мужчина поскользнулся на гололеде, упал и умер, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, 50-летний петербуржец неудачно упал днем 17 декабря рядом со своим домом на проспекте Юрия Гагарина.