Российские военные вывели из строя системы РЭБ ВСУ в районе Белогоровки

Скриншот видео Российские военные уничтожили в Белогоровке укрепления боевиков ВСУ, перед этим на этом участке фронта вывели из строя вражеские системы радиоэлектронной борьбы, теперь наши беспилотники полностью контролируют небо и могут корректировать огонь танкистов.