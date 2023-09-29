Российские военные вывели из строя системы РЭБ ВСУ в районе Белогоровки

Скриншот видео Российские военные уничтожили в Белогоровке укрепления боевиков ВСУ, перед этим на этом участке фронта вывели из строя вражеские системы радиоэлектронной борьбы, теперь наши беспилотники полностью контролируют небо и могут корректировать огонь танкистов.
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