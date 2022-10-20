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Глава НОК Дании покинул зал генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов в ходе выступления Позднякова

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Дании Ханс Наторп покинул заседание генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в ходе выступления Станислава Позднякова.

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