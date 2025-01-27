Великобритания намерена перейти на расчеты Т+1 на фондовом рынке в 2027 году, пишет Bloomberg.Председатель рабочей группы по переходу на Т+1 при правительстве Великобритании Эндрю Дуглас сообщил, что изменения в режиме торгов в стране могут произойти 11 октября 2027 года.
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