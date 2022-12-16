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Сбежала на свадьбу к подруге, обманом оставив годовалую дочку бабушке: «Я просила тебя посидеть с ребенком по-хорошему, ты не согласилась!»

Сбежала на свадьбу к подруге, обманом оставив годовалую дочку бабушке: «Я просила тебя посидеть с ребенком по-хорошему, ты не согласилась!»

Сбежала на свадьбу к подруге, обманом оставив годовалую дочку бабушке: «Я просила тебя посидеть с ребенком по-хорошему, ты не согласилась!»— …Это вообще уже, я считаю, ни в какие ворота! – рассказывает пятидесятивосьмилетняя Нина Аркадьевна.

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