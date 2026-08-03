Праздник для всей семьи: Тверь отметила День ВДВ масштабными мероприятиями

В Твери отметили 96‑ю годовщину ВДВ: праздник объединил ветеранов, семьи и молодёжь. 2 августа в Твери прошли праздничные мероприятия, посвящённые 96‑й годовщине со дня основания Воздушно‑десантных войск.
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