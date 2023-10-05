Белоруссия стала лидером мирового рейтинга равноправия полов

В МИД Белоруссии похвастался всемирно признанным полным равноправием полов в стране.Белорусские дипломаты обратили внимание на то, что страна занимает лидирующие позиции в рейтинге равноправия полов в мире.
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