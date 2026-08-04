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Царьград

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Кому в 2026 году положены льготы и надбавки к пенсии: Куда идти и как получить

Кому в 2026 году положены льготы и надбавки к пенсии: Куда идти и как получить

Всё больше перерасчётов Социальный фонд России делает без участия человека. Но пока далеко не все. Часть денег так и останется в казне, если не прийти и не поставить в известность о своём праве на льготы и субсидии государство.

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