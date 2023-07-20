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Как связаны проблемы калининградской таможни и прекращение зерновой сделки

Как связаны проблемы калининградской таможни и прекращение зерновой сделки

Едва отгремели взрывы от российских ракет и дронов-«камикадзе» в Одесской и Николаевской областях, автор данных строк задался вопросом, точно ли зерновая сделка приказала долго жить, либо же она может возродиться вновь в несколько иной форме.

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