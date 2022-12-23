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Радченко о Пиняеве: «Чтобы превзойти Аршавина, ему надо выступать за европейский топ-клуб»

Дмитрий Радченко сравнил Сергея Пиняева и Андрея Аршавина. «Пиняев — молодой, быстрый футболист. Аршавин и Пиняев – разноплановые игроки.

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