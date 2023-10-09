Всероссийский экономический диктант пройдет при партнерской поддержке Фонда Юрия Лужкова￼

Определены победители конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2023», который проводится накануне диктанта среди учащихся 9–11 классов и студентов высших учебных заведений.
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