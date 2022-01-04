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В США за сутки выявили более 1 млн случаев COVID-19

В США за сутки выявили более 1 млн случаев COVID-19

В США за сутки выявили свыше 1 млн случаев коронавируса на фоне распространения штамма «омикрон».По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, это максимум с начала пандемии.

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