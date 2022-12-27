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“Страна.ua”: на акции против отключения электричества в Киеве открыли стрельбу

“Страна.ua”: на акции против отключения электричества в Киеве открыли стрельбу

В Киеве на улице Автозаводской, где жители Бережанского жилмассива перекрыли дорогу, чтобы им отключили электричество, произошла стрельба, сообщает издание “Страна.

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