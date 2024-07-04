Планета Пульс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Планета Пульс

1 подписчик

Эксперты рассказали, как избавиться от пестицидов в овощах и фруктах

Сделайте это перед употреблением фруктов и овощей. Советы, как уменьшить количество пестицидов в продуктах питания Экологическая Рабочая Группа (Environmental Working Group, EWG) – некоммерческая организация, которая с 1993 года занимается просвещением общественности по таким вопросам, как влияние химических веществ на здоровье человека.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх