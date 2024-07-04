Эксперты рассказали, как избавиться от пестицидов в овощах и фруктах

Сделайте это перед употреблением фруктов и овощей. Советы, как уменьшить количество пестицидов в продуктах питания Экологическая Рабочая Группа (Environmental Working Group, EWG) – некоммерческая организация, которая с 1993 года занимается просвещением общественности по таким вопросам, как влияние химических веществ на здоровье человека.