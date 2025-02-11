США и Великобритания отказались подписывать международную декларацию об ИИ

Саммит по искусственному интеллекту прошел в Париже. Какие заявления прозвучали и что для рынка будет значить новая декларация?61 страна, в числе которых Китай, Франция и Индия, подписали декларацию за «открытый искусственный интеллект», который будет соответствовать инклюзивности и этическим требованиям.
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