Защитник «Кайрата» Гафуржан Суюмбаев вошел в топ-100 рекордсменов по сыгранным матчам в КПЛ. Воспитанник шымкентского футбола Суюмбаев в КПЛ дебютировал в составе «Ордабасы» 22 июня 2010 года в матче против «Тобола» (0:2).
Популярные статьи
- Колосков об отказе Черчесова от неустойки: «Поступил как настоящий мужчина. Понял, что результата не было»
- Светлана Журова: «Все социологические рейтинги показывают, что люди в Крыму более довольны, чем, например, люди в Сибири»
- Олег Матыцин – российским олимпийцам: «Абсолютно уверен, что флаг и гимн у нас не отнимут»
Свежие комментарии