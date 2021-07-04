Защитник «Кайрата» Гафуржан Суюмбаев вошел в топ-100 рекордсменов по сыгранным матчам в КПЛ. Воспитанник шымкентского футбола Суюмбаев в КПЛ дебютировал в составе «Ордабасы» 22 июня 2010 года в матче против «Тобола» (0:2).