Нары для председателя: у банды спецназовцев-убийц появился заказчик

В минувший вторник Басманный суд Москвы заключил под стражу экс-председателя совета директоров «Транстелекома», совладельца Межтрастбанка и экс-председателя совета директоров ФК «Локомотив» Сергея Липатова.
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