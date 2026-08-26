Владислав Овчинский рассказал, что в павильоне «Макет Москвы» отметят День российского кино

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский сообщил, что 27 августа в павильоне «Макет Москвы» пройдет спецпрограмма на большом экране: видеоэкскурсии, викторина и светотехнические шоу .
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