Сербия планирует увеличить закупки газа у России Об этом, в кулуарах Веронского евразийского экономического форума, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
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Сербия планирует увеличить закупки газа у России Об этом, в кулуарах Веронского евразийского экономического форума, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
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