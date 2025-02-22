Названа предварительная причина пожара в алтайском селе, где погибли мужчина и ребенок

Пройденная огнем площадь составила 100 "квадратов" Пожар в Подсосново / Фото: МЧС Алтайского края Предварительной причиной смертельного пожара в селе Подсосново Немецкого национального района Алтайского края стало нарушение правил монтажа электрооборудования, сообщили в МЧС региона.
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