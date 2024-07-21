Индия и Бутан договорились о продолжении финансовой поддержки

Более 60 проектов развития гималайской страны стоимостью почти 50 млрд рупий (52,5 млрд руб.) одобрили секретарь МИД Индии Викрам Мисри и его бутанский коллега Пема Чоден 20 июля в ходе индийско-бутанских переговоров, сообщает Hindustan Times.
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