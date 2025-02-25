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Царьград

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Хорошие новости с Курщины. Ракеты и дроны ударили по Киеву, Житомиру и Днепропетровску: Сводка с фронтов СВО

Хорошие новости с Курщины. Ракеты и дроны ударили по Киеву, Житомиру и Днепропетровску: Сводка с фронтов СВО

Военные блогеры сообщают хорошие новости с Курской области, а ресурсы противника заявляют о массированном ракетно-дроновом ударе по Киеву, Житомиру и Днепропетровской области.

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