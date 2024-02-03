В МВД заявили о росте числа россиян, не уведомивших о втором гражданстве

МВД России/14.мвд.рф Министерство внутренних дел (МВД) России в 2023 году привлекло к административной ответственности почти в два раза больше россиян, которые не уведомили о наличии второго гражданства или ВНЖ иностранного государства, чем в 2022 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии