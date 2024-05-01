За рулем
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За рулем

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    Лесозаготовки до войны вытянули трелевочные газгены. РВСН.Этот силач вытяну...
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  • Сергей Храмов
    Лесозаготовки до войны вытянули трелевочные газгены. РВСН.Этот силач вытяну...

Этот силач вытянул Великую Отечественную войну

Этот силач вытянул Великую Отечественную войну

Восемьдесят лет скрывала вода уникальную военную машину времен Великой Отечественной войны. И вот, благодаря энтузиастам, она извлечена из Карельского озера.

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Комментарии
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Сергей Храмов
Лесозаготовки до войны вытянули трелевочные газгены. РВСН.
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15 час.
Сергей Храмов
До войны всю гражданку вытянули газгены работающие на швырках - поленьях, как легковые и грузовые машины, так и трактора, подъёмные краны и катера. РВСН.
Ответить
15 час.
СХ
Сергей Храмов
Лесозаготовки до войны вытянули трелевочные газгены. РВСН.
Ответить
15 час.

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