Восемьдесят лет скрывала вода уникальную военную машину времен Великой Отечественной войны. И вот, благодаря энтузиастам, она извлечена из Карельского озера.
Этот силач вытянул Великую Отечественную войну
Комментарии
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Сергей Храмов
Лесозаготовки до войны вытянули трелевочные газгены. РВСН.
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15 час.
Сергей Храмов
До войны всю гражданку вытянули газгены работающие на швырках - поленьях, как легковые и грузовые машины, так и трактора, подъёмные краны и катера. РВСН.
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15 час.
СХ
Сергей Храмов
Лесозаготовки до войны вытянули трелевочные газгены. РВСН.
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15 час.
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