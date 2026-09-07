Цены на смартфоны в мире выросли сразу на 15%

Смартфоны в мире с начала года подорожали в среднем на 15%. Как сообщает ПРАЙМ со ссылкой на аналитиков рынка, впервые в истории отрасли цены выросли более чем на 40% моделей.
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