Америка не видела такого никогда? Звездный немец приговорил свою команду, забив автогол за 0,3 секунды до сирены!

Бывает и такое.Официальный сайт чемпионата мира по хоккею, который стартовал в эти дни в Стокгольме и Хернинге публикует интересную забаву — юмористический рейтинг, где перспективы каждой сборной обозначены одной смешной фразой.
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