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Америка не видела такого никогда? Звездный немец приговорил свою команду, забив автогол за 0,3 секунды до сирены!

Америка не видела такого никогда? Звездный немец приговорил свою команду, забив автогол за 0,3 секунды до сирены!

Бывает и такое.Официальный сайт чемпионата мира по хоккею, который стартовал в эти дни в Стокгольме и Хернинге публикует интересную забаву — юмористический рейтинг, где перспективы каждой сборной обозначены одной смешной фразой.

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