Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 896 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    Да, есть такое Положение - получение статуса гражданина России по причине рождения ребенка носит название филиации. Е...Европа натерпелас...
  • Natali Климова
    Попробуйте их выставить... Щас рожать начнут, а ребенок - гражданин данной страны. Будут жить на детские пособия. В Р...Европа натерпелас...
  • Владимир Скафтымов
    Правильные слова. «Так вот, зарплата учителей должна быть выше рынка, это понятно, но все же не в несколько раз выше....Новый скандал: «ч...

Вашингтон не отдаст Украине замороженные российские деньги

Вашингтон не отдаст Украине замороженные российские деньги

Американцы показали Киеву фигу: законопроект о передаче наших денег прошел через фильтр профильного комитета в такой формулировке, что конгресс не сможет его принять Михаил Зубов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Виктория Журавлева Подконтрольная республиканцам Палата представителей сделала изящный ход: комитет по международным делам в прямом эфире американских каналов поддержал законопроект о том, чтобы передать Киеву замороженные российские активы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх