Почему фермеры не смогли накормить страну? Потому что у людей нет денег

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕБизнес и финансыПочему фермеры не смогли накормить страну? Потому что у людей нет денег Я так думаю Суть ведь не в том что фермеры не могут произвести достаточно качественных продуктов.Вернуться к статье12914НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ЛобченкоНе хватает денег, но работать не хотим.Владимир СоловьевИнтересно кем вы трудитесь что вам на все хватает?Сергей ЛобченкоЯ не говорю, что мне хватает на всё, я пенсионер. Разговаривал со знакомым, у него у родственника бахча, приглашает работников на прополку за 2 тысячи в день но желающих не много.TFTatyana FedotovaА почему Вы считаете, что не хотят? А может негде, или не хотят за копейки, ищут , где лучше. Сейчас молодежь ИЩЕТ СЕБЯ. Многие находят. Чтобы был выбор должен быть набор.TFTatyana FedotovaЭто говорит только о том, что для них 2000 за день мало. Значит они могут эти 2000 заработать более легким способом. Вот и всё. Это говорит только о том, что люди не так уж и плохо живут. Или на другой бахче платят больше.NVS66 SergeiShulepovЭто сезонные работы никто не будет менять на постоянную пусть и меньшую, тем более в семье. 2000 с суточными и командировочными это ничто.Евгений НатесовЕ зватает даже Абрамовичу.Андрей Сергеевич"за 2 тысячи в день" - нужно отработать 2 часа 24 минуты.Nikolia VovchenkoЭто говорит только о том, что для них 2000 за день мало. Значит они могут эти 2000 заработать более легким способом...Только "это говорит",что "более лёгкий способ"чаще всего родственники,которые накормят и оденут"что б не хуже..",ну а "друзья"напоят...Есть и "другие категории искателей работы",которые "не созданы для работы "на плантациях"","не для того учились"и т.д и т.п.TFTatyana FedotovaНу на сезонные работы нужно может быть брать не на весь день , например. По часам. Тогда школьники, студенты, пенсионеры, отдыхающие, командировочные, мамочки, сидящие с детьми, может быть и откликнулись бы. Подработать. То есть нужно переходить на по часовую оплату сезонного труда. Нужно гибче и умнее подходить к любому делу. Людям должно быть удобно. Разбить день на три смены например, если вопрос подвоза и вывоза работников.TFTatyana FedotovaКак постоянная работа на плантациях - для человека с образованием- это естественно крайний случай, ну типа перестройки в стране и полной разрухи всего как в 90-е, а как подработка- вполне. Что то типа стройотряда или поездки с курсом осенью на сбор картошки. Мы даром картошку собирали. Весело было. А в стройотряде и денежку получали и отдыхали, и работали. И сейчас всякие есть. ребята Не все на шеи у родителей могут сидеть. Не у всех богатые родители.SamariumФинляндия, например....TFTatyana FedotovaФинляндия маленькая страна и потом видимо у них более всё продумано как то, и централизованное обеспечение необходимым для производства, и организован сбыт продукции, переработка, хранение? Потому что без помощи государства фермерам не обойтись. Может какие то фермерские корпорации надо создавать? Это слишком уж рискованное дело- сельское хозяйство, особенно на севере. Но , если сесть и хорошенько всё продумать на государственном уровне, то все могут быть при деле, и всем будет выгодно., и все будут накормлены. Можно и туризм привязать, и обучение, и ресторанный бизнес. Логистику выстроить умную. Если хотеть- всё можно сделать. Но понятно, что , чтобы сделать что то хорошо- нужно сначала вложиться хорошо. А нашим же капиталистам нужно быстрее схапать, а там хоть трава не расти.bianka БелаяА откуда берутся продукты, которыми до отказа забиты магазинные полки, причём, не только в столицах, а повсеместно? А откуда пшеница, которую продают ( а не покупают, как в СССР) за рубеж, если у нас сельское хозяйство в загоне и упадке?TFTatyana FedotovaА где я сказала, что сельское хозяйство в упадке? У нас спасибо санкциям стали создавать крупные сельско-хозяйственные комплексы, агропромышленные. И слава богу! Зверохозяйства, Тепличные хозяйства, Фермы, Рыбные хозяйства и т. д. Это прообраз совхозов. Я сказала, что фермерам одиночкам трудно . Но фермером прежде всего старается стать человек, желающий стать независимым от хозяев, волю любит, но труда не боится, хочет работать, но на себя, обеспечивать себя прежде всего, а уже излишки продавать. Фермерами становятся люди любящие работать в селе, любящие природу или люди, которым надоело в городе, не нашли они там себя. Душно им там, простора душа требует.bianka БелаяИ это прекрасно, что у людей есть личный выбор. Только скулёж автора и его одномысленников о том, как всё плохо, шеф, усё пропало ( особенно коммуняк- дементоидов) надоел.АМАршак Меликджанянтак сами же мать вашу хотели капитализма, что то в 90гг я ни одного не видел против мудака горбачёва и алкаша ельцина, так сейчас как раз и тот самый желанный всеми капитализм что за проблема?, ....TFTatyana FedotovaЛюди похоже хотели совсем другого : не капитализма, а более справедливой оплаты труда, более открытого мира, возможности спокойно поехать за границу на научные конференции, получать литературу научную, смотреть фильмы, слушать музыку любую, посмотреть как живут и работают люди в других странах. Но никто не хотел разрушать завоевания социализма. А они были и немалые. Пенсионный возраст никто не хотел, чтобы повысили. Систему здравоохранения, систему образования. Низкие квартплаты всех устраивали. Да шмотки были дорогие и импортные, но сами шили, вязали, а вот питание было вполне доступным и натуральным, здоровым. Правда сезонным. Арбузы в сезон, кабачки в сезон, мандарины к новому году привозили всегда. В начале мая парниковые огурчики и помидоры. Но и яблоки пахли яблоками, и помидоры помидорами. Пенсионеры жили достойно. Кто работал хорошо и на пенсии не бедствовал. Дачи у многих были. С ДДУ проблем не было. Да и бабушки с внуками сидели. И жильё было. И дачные участки давали. И квартиры молодым специалистам. Всё таки фундаментальность знаний, систематизация их, много лучше нынешней клиповой бездумной системы информирования. Информированный не означает образованный. Перестройку затеяли потому, что хотели, чтобы кто больше и лучше работает, тот и должен получать больше. Против уравниловки выступали. Например , один тянет на себе весь отдел, а несколько столбиков с глазками обсуждают всякую чушь, сплетни разносят. А получают одинаково. Согласно штатному расписанию. Вот , что надо было менять. Мотивации не было хорошо работать у дураков. Умные всегда работали хорошо с полной отдачей. Когда своё дело любишь и знаешь, так по другому и не можешь просто работать.TFTatyana FedotovaЧтобы был выбор- должен быть набор.bianka БелаяУ вас кашка в голове. Тут правильно, тут- вода, а там вообще не в ту оперу. Про "достижения" социализма, бесплатное , качественное и натуральное фсё-фсё- и тут же недовольство народа. С чего бы быть недовольным, если всё , как в раю?TFTatyana FedotovaЯ разве сказала, что было как в раю? Почему всегда все впадают в крайности? Было в СССР много плохого, но было и много хорошего, Хорошее нужно было взять и сохранить, приумножать, а плохое выкинуть без сожаления и не повторять ошибок и не посыпать голову пеплом. Не обливать своё прошлое грязью. Если себя не любишь и не уважаешь, то кто же это тебя любить и уважать будет? Так и с человеком, так и со страной.bianka БелаяНикто не обливает грязью прошлое. Оно прошло, какой смысл его обливать, или обелять. Но надо придерживаться фактов, а не фантазий. А факты говорят о том, что советский строй, советская экономика оказались нежизнеспособной химеройTFTatyana FedotovaСгнила рыбка как и положено с головы.bianka БелаяС головы всё и начиналось.АНГЕЛ АНГЕЛРоссии фермеры не нужны, это такая политика государства... Во времена СССР до 65 % сельхоз продукции производили на собственных подворьях... На сегодня агрохолдинги созданы не для того что бы кормить Россиян продовольствием хотя бы эконом класса, не бизнес не премиум класса... Народ и пенсионеров кормят тем что раньше шло в отходы и даже скотине не давали и проблема в нищенских зарплатах простых людей и пенсионеров, от сюда заболеваемость, рождаемость и продолжительность жизни... Все премиум и бизнес класса продукты отправляют на экспорт, они должны отвечать ЕС требованиям и помоечное там не примут, это видно по статистике, а народу ГМО, на основе пальмового масла, и все отходы от производства своему населению... Население не платежеспособное, при такой экономической политике когда МРОТ, прожиточный минимум, пенсии меньше чем в Африке... Для здорового населения, рождаемости, продолжительности жизни необходимо заморозить рост цен на ЖКХ, естественные монополии, продукты первой необходимости которые должны быть как минимум премиум класса, а не отбросы производства... Для этого МРОТ, прожиточный минимум, минимальные пенсии должны быть не менее 50 00руб. это позволит развиваться фермерскому хозяйству, народ сможет покупать нормальные продукты, а не набивать живот, что бы голод утолить.. Нет потребления, нет производства, нет налогов, есть смертность, болезни и низкая рождаемость... Это же парадокс списывать долги другим государствам, оказывать гуманитарную помощь всем кроме собственного народа, доводя его до голодной смерти...Евгений НатесовА почему 50 000 а не 100500?Андрей СергеевичExistenzminimum 9.744 € в год - прожиточный минимум и не облагаемый налогами доход, а так-же минимальный размер пособия. (70 993,16 ₽ в месяц) с 1 июля 2021 года «минималка» поднимется до 9,60 евро за час работы. (839,33₽ , соответственно 6714,63₽ в день, 147 721,728₽ в месяц)ИИринаТо ,что фермеры способны накормить большую страну -это перестроечные мифы . Российскую Империю веками не могли накормить крестьяне и любимые врагами коммунистов кулаки,и РИ не вылезала из состояния хронического голода .Андрей СергеевичНу почему же? В Германии это прекрасно работает.Владимир СоловьевФермеры стали фермерами не для того что бы кого-то накормить. Фермерство в России началось с того что кто-то хотел стать хозяином, это первое, второе хотел разбогатеть, доказать что хозяин лучше работает чем колхоз. Почему цены на сельхозпродукцию растут уже 30 лет? не только причине всеобщего роста всего и вся. Рост как и везде при капитализме объясняется жадностью, частник считает что он работает больше других, и потому его труд должен оплачиваться больше. Эгоизм и жадность главная общественная проблема в РоссииЕвгений НатесовЦена любой продукции зависит от покупательской способности, от спроса. А что такое жадность?.. Любой нормальный человек хочет заработать - детей всем кормить надо.Владимир СоловьевКонечно, только вот воспитатель в детском саду не может устанавливать плату за садик, и потому получает мизер, ему детей кормить не надо? а учитель, а медперсонал в больницах. да мало ли. Отговорки про вложенный труд, лишь попытка оправдать именно жадность,Евгений НатесовНе может, но плата (приходится повторятся) зависит от спроса. А что, учителя и медики детей своих не кормят? А если они хотят вместо масла икру детям - идут работать туда, где платят соответственно.Владимир СоловьевЗамечательно, предположим все умные ушли работать туда где больше платят, представляете кто будет воспитывать и учить ваших детей, кто будет работать в больницах, не уверен что вам самому понравится такая ситуация. вот так и бывает когда человек не видит дальше своего носа.Евгений НатесовТы реально тупой? Если некому будет работать работодатель поднимет зарплаты. Я уже третий раз одно и тоже говорю. Ты не только дальше своего носа не видишь, ты просто элеметарные вещи не знаешь.Александр ПоповГы, он сам педагог. Бедные дети.Евгений НатесовА что не так? Аргументов нет приходится быковать? Быдлятина ты.Pciha IvanovaТак и есть: Умные из учителей и больниц давно ушли!Pciha IvanovaНе подымет: Жаба задавит!Владимир СоловьевПолучается что так и есть Натесов так уверенно считаетЕвгений НатесовНе подымет - разорится.Евгений НатесовМожно не уходить, а поехать по профессии, но где больше платят.Евгений НатесовЯ не работаю учителем.Александр ПоповСам же кричал что вместе с дочерью работаешь учителем и на зарплату учителя каждый год по заграницам мотаетесь. Теперь уже не работаешь?Евгений НатесовКогда я такое кричал? Не пизди или докажи. Учителем не работаю. Никогда заграницей не был. Одно время работал учителем, а вернее зарабатывал на Севере. Дочь работает учителем. Заграницей была.Александр ПоповНу понятно всё с тобой. Был разговор о зарплатах учителей - ты был учителем. Был бы разговор о зарплатах сталеваров- ты был бы сталеваром.bianka БелаяКонкуренция и улучшает качество продуктов. Но нужен ещё и контроль, чтобы хватать за руку фальсификаторов. Государственные структуры для этого есть, но нужно участие граждан: не голосить , сидя на диване, что масло явно ненатуральное, а обращаться с претензиями в соответствующие инстанции.Pciha IvanovaОстаток жизни на кляузы потратить?bianka БелаяПсиха, а ты разве не в ЧС? Зачем вылезла?Pciha IvanovaРадуйся: Ты у меня уже в ЧС!АЕАлександр ЕньшинБудущее сельского хозяйства за колхозами и совхозами (агрохолдингами), и идиоты, кто этого не понимает! Большой ферме без наёмного труда не обойтись, а в батраки у нас не много желающих. А частник , по определению, много с/х продукции произвести не сможет, да и стабильности нет. То заболел ,то неохота, то вдруг умер, и остались голодать все, кто на него надеялся!!! А ещё и с реализацией проблема, заготконторы все уничтожили, как пережиток социализма, теперь каждый зам за себя, как в джунглях! Эгоизм, вот что удалось воспитать за 30 с лишним лет правления современной власти!bianka БелаяЭгоизм и лень, а также любовь к халяве, воспитала не нынешняя власть, а ваша советская.Татьяна ВасильеваИнтересно как Советская власть всех по разному учила. Меня, например учила, что нужно получить образование и работать старательно и проявлять свои способности, тогда можно чего-то добиться в жизни.Евгений НатесовА можно родиться дитяткой партбосса и будет у тебя всё готовенькое.bianka БелаяИнтересно, во всём мире и без советской власти это знают и к этому стремятся. Даже дети богачей учатся, причём старательно, потому что управлять бизнесом тоже важно уметьВиталийТема правильная, но не раскрыта. Как формируется итоговая цена на продукт от закупочной у производителя до стоимости на прилавке? Разница - кратная, иждивенцев-посредников больше половины из участников бизнеса. И всех кормить. Конечно, нужны дотации для спонсорских выделений. А прямой путь производитель - покупатель невыгоден трутням. И цены были бы в разы дешевле. Тогда кормушка для многих прикроетсяЕвгений НатесовПрямой путь производитель - покупатель бред. Такого просто не бывает.ВиталийКонечно не бывает. А нынешние ярмарки так обложили податями, что цены круче магазинных. С полей урожай, самый натуральный, говорят. Кто же будет обрубать магазинные порядки. А вопрос надо решать на государственном уровне. Существующие цены обоснованы только обдирательными мероприятиями, не более. Просто пример из практики. Поставщик от производителя получил товар за 10 рублей. Накрутил свои расходы и прибыль. Сдал в Перекрёсток за 20 рублей. Магазин выставил на реализацию за 50 рублей. Разница есть?Евгений НатесовКак с вами тяжело. Фермер производит. Чтобы продать напрямую строит цех переработки, нанимает водителей, покупает, грузовики, грузчики, снимает здание под магазин, продавцы и тд. и тп. Надеюсь ты понял?Андрей СергеевичБред... Если мне нужно что либо имеющееся продать - я просто даю объявление о продаже товара.ВиталийСмелый чувак, смотрю, всё знаешь. Для непонятливых повторяю. Надстройка нахлебников очень велика. Они же кормятся за счёт покупателей, которые не могут запросто увеличить свои доходы. Приверу ещё пример в дополнение к ранее изложенному. В Москве есть МПК " Микоян" (говорят, что передислоцирутся сейчас). При комбинате магазин с их продукцией. Так цены там ниже на 50 и более процентов, чем в сетевых маркетах. Какие вложения сделали эти реализаторы, обосновывая увеличение стоимости готового продукта? Немного накладные расходы, а главное собственное обогащение и содержание трутней. Здесь не нужно госрегулирование цен. Главное, кому пошла сверхприбыль. Такой бизнес не может быть нормальным. Писать можно долго.Евгений НатесовА ты согласен работать за бесплатно?ВиталийЧто значит бесплатно? Тебя принимают трудиться на определенных условиях. И твоё право - согласиться или нет. Тебе ведь не предлагают вариант "сколько наворуешь"?Евгений Натесов"Какие вложения сделали эти реализаторы, обосновывая увеличение стоимости готового продукта?" - да много всяких вложений. Никто за бесплатно работать не будет.ВиталийДалёк от темы ты. Мне не интересно. Другому садись на уши.Pciha IvanovaПосредников надо к стенке ставить со всей р-революционной решительностью!Pciha IvanovaНакладные продажные расходы в СССР были в пределах 7%. Все, что выше - чистый паразитизм!Евгений НатесовИ где этот СССР?Евгений НатесовТак не пиши мне.VCVasilii ChitinНе только эгоизм. А еще рвачество, узаконенную спекуляцию, желание по легкому срубить бабло, стремление нажиться пусть даже в ущерб ближнему и еще много других свобод и вольностей.Татьяна КалегановаЧитаем "Поднятую целину" и учимся заново.ВиталийПрочитай и возглавь!Владимир УшкалВоровать меньше надо! и землю давать земледельцам а не хабарям! Руки прочь от земли русской крохоборам!Pciha IvanovaВ свое время Павлика Морозова с братиком родичи на вилы подняли за клочок пахотной земли! Сейчас она никому даром не нужна: Вывелись настоящие крестьяне.Евгений НатесовВсе поля засеяны.Николай ЗайчиковИнтересно , а как может выжить фермер если например у него ту же морковку покупают за 10 рублей , а продают в магазинах уже по сотне . И то же с удобрениями и горючкой .Вячеслав 5Фермерам надо объединяться. в одиночку не выжить.строить свои магазины.предприятия переработки.но для всего этого нужны другие законы. надо многое менять и без ссуды из банка не потянуть.но тут работы ещё много.страну пока куралесит .стабильность нужна.хотя бы на несколько лет.вера нужна.что поддержит государство.даже если сменится лидер в стране.Евгений НатесовЕсли фермеры построят магазины, предприятия по переработки жто будут уже не фермеры.АлексейЕсли фермер торгует в собственном магазине молоком "домик в деревне", то государственная поддержка ему не полагается.ЮРЮрий Викторович Рыбаков... какой выход из сложившейся ситуации? есть пара мыслей : 1 - произвести реальный расчет потребностей по всем группам агропродукции от овощей до мяса - это нужно для понимания и определения ресурсов на производство 2 - рассчитать стоимость производимой продукции - есть для этого аналитические институты 3 - запретить надбавку на продукцию более 20% в цепочке от производителя до покупателя т.е. при рассчитанной себестоимости в условных 100 рублей товар не может поступать в продажу дороже 120 рублей 4 - выявлять характер несостыковок прогнозной стоимости производства и повышать эффективность путем уменьшения количества посредников 5 - землю давать только тем людям кто реально хочет жить в деревне и работать на земле , а это означает наличие у человека плана действий хотя бы на ближайшие 5 лет - и только тогда можно начинать разговаривать о господдержке на небезвозмездной основе, иначе - во всех местах где есть крупная господдержка то и производство должно принадлежать государству, которое и должно проводить ценовую политику. Кроме того нужно вспомнить что агрорегионы - не вся Россия, дачникам, изобретающим велосипед для увеличения производительности государство не помогает, а та помощь что существует служит лишь для перетока капитала от бюджета в карман владельцев агрохолдингов и пополнение кармана торговцев - ведь обоснования цен у них нет - есть коммерческая тайна - а это пора менятьVBvladimir bedarevЧестному труженику всё не полагается, пока не подмажешь. Так и Лебедь с Михаилом Евдокимовым погибли- не подмазали. Вертолёту помогли упасть и машине помогли в кювет съехать "доброжелатели."МГМалик ГумеровВывод один : Пока совсем не доконали - не уничтожили село , НЕОБХОДИМО все агрохолдинги РАСКУЛАЧИТЬ , вернуть колхозы и совхозы , им вернуть их земли !!! Агрохолдингам плевать на людей , на село .... , им давай прибыля , максимально насилуя землю !Евгений НатесовА что не так с селом? Поля засеяны, урожай собирается, магазины забиты сельхозпродукцией.МГМалик ГумеровС селом никак ! Он приговорен системой госустройства и его политикой ! Агрохолдингам село не нужно , он для них балласт ! А земля для них только кормушка , дойная корова ! Выжать из нее все что сегодня возможно ! На завтра они не заглядывают ! Социальную ответственность агрохолдингам не навязать ! Это нужно 95% их прибылей пускать для села ! Ни один буржуин на это не пойдет ! (помещики и кулаки в 1917-м встали под ружье , сохранить свой паразитизм ... !). Сохранить село = необходимо всю политику сменить , систему госустройства ... ! Вернуть землю сельскому жителю = вернуть в село ЖИЗНЬ ! Это возможно только через колхозы , совхозы .... . Фермерство не прокатит ! Фермер это мелкий буржуа , и он тоже как агрохолдинги - крупный буржуа , будет гоняться только за прибылью ! Само село ему тоже не нужно. "магазины забиты сельхозпродукцией." - на 85-90% импортной ! И от этого суррогата люди мумифицируются уже вживую (трупы не гниют). Это сродни замедленному геноциду !!! ----------- Ценности нужно менять ! Культ бабла и потреблядства изжить , уничтожить .... ! На пъедестал возвести ЧЕЛОВЕКА = его рост и развитие ! Цель = Человек ! Бабло только инструмент для этого ! Сегодня наоборот ! Цель бабло , человек расходный материал ! Это есть деградация , тропа в утопию !Евгений НатесовБольше всего деревень было уничтожено когда существовали колхозы и совхощы - в СССР. Но в любом случае деревня умрёт - это естественный процесс. __________ Зайди в магазин - продукты, кроме экзотики, отечественные. __________Человек просто животное. Хотели из него сделать советского человека - результат налицо.МГМалик ГумеровЕстесственно для человека = это жизнь ближе к земле !!! А в муравейники(города) его собирают = так легче его пасти и им манипулировать ! ---------------- Еврейские понятия - что хорошо и что плохо ! В СССР дети по улицам гуляли без присмотра , не закрывались на 3 замка и не строили 3-метровые заборы , .... и т.д.. В СССР люди очеловечивались ! В СССР детей рожали !!! Сегодня людей оскатинивают ! и Демографический коллапс ! Вот это есть главная принципиальная победа врагов Руси = СССР = сегодняшней России ! Скотов легче пасти и пускать на убой ! Вон Европа - как геноцидят ! Недочеловеков как баранов ведут на убой ! --------------- В мире нет неуправляемых процессов !!! Если до умов не доходят реалии процессов = значит их статус овечки на заклание ! Только и всего ! МИРОМ ПРАВЯТ ЧЕРЕЗ УМЫ !!! ---------------------------------------------- "Зайди в магазин - продукты, кроме экзотики, отечественные" = молоко и молочное ? КОРОВ НЕТ !!! (еще только восстановили 10 % что было при СССР!). - СУРРОГАТ ! Мясо ? БЫЧКОВ НЕТ !!! (5 % от СССР еще не восстановили поголовья !) Городской житель кенгурятину не отличит от говядины !!! - СУРРОГАТ ! В колбасах находят 3 - 7% мяса !!! Чеснок еврейский на камнях выращенный , картошка из египта , ... ... и т.д.. - СУРРОГАТ !Евгений НатесовКонечно ближе к земле. Я говорил про деревни - они исчезнут. ________ И где этот СССР? Чем выше уровень жизни, тем меньше рождаемость. ________ Откуда этот бред про продукты? Привели данные лабораторных иследований.МГМалик ГумеровЧем больше уверенность в завтрашнем дне(в СССР) , тем более рождаемость ! Сегодня говорят и думают = зачем рожать нищету ! И не рожают , нет уверенности в завтра ! Про продукты ...? См. факты эксгумации ... , трупы не гниют !!! Клетки уже при жизни пропитаны всякой химией , суррогатами ... , что бактерии , жуки отказываются от обеда ! См. ТВ - часами лаборатории ищут мясо в колбасах(находят 3 или 5 %) , ищут молока - находят процентов 10 , ... и т.д..Евгений НатесовРождаемость не зависит от уверенности. Рождаемость зависит от уровня жизни. Чем ниже уровень жизни, тем больше рождаемость. Закон природы сохранения вида. Так для тебя ТВ авторитет?!?!? Тогда вопросов нет. ТВ это шоу.МГМалик ГумеровЕвгений , гибче нужно быть умом ! Не нужно слепо возвращаться к эпохе царской России , или вымирающей африканской стране ... , где действительно желание выжить толкало бессознательно рожать ! (и сегодня в мире есть такие страны Мир не стоит на месте , и появляются новые факторы ! Вон Европа - от недочеловеков тоже нет рождаемости ! --------------- Если на ТВ не можешь отсортировывать информацию , почему Евгений уверен что в др. источниках ему не вешают лапши на уши ? В интернете мусора еще более - больше 95 % !!! ----------------------------------- Человек с нормальной = человеческой психикой , если уверен в завтрашнем дне , рождает не менее 2 -х , 3-х детей !!! И это условие выживания народа !!! Иначе народ шагает тропой в утопию !Евгений НатесовТы реально тупой. В Европе низкая рождаемость от высокого уровня жизни. И все извращения от высокого уровня жизни. Кстати, забыл сказать, СССР самое нестабильное государство.МГМалик ГумеровЕсли народы теряют разум , их только пасут , как овечек ! Спасает европейца от геноцида их уровень жизни ? (кстати , который поддерживается и за счет Евгения , за счет его грабежа !). "СССР самое нестабильное государство." - сохранило государстивенность Руси = России ... , тем самым спасло народ , своим становлением освободило 3/4 Мира от колониальной зависимости , рабства ... = считай ПЕРЕФОРМАТИРОВАЛО ВЕСЬ МИР ПО ВЕКТОРУ ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ !!!Евгений НатесовТы так соскакиваешь с темы когда понимаешь что не прав.МГМалик ГумеровВсе в тему ! Что не ясного ?Евгений НатесовТы СССР - стабильность, Я - нестабильность. Ты ушел про колонии. И так постоянно по любому вопросу.МГМалик ГумеровНестабильность - это импотент ! А СССР переформатировал весь Мир , дал народам свободу от колониальной зависимости ... , в ВОВ-ну перемолол всю объединенную мощь запада .... и т.д. !!! Ты уж определись со своими понятиями , чтобы у них содержание появилось ... .Евгений НатесовНестабильность это когда при каждом поколении неизвестно чего ждать.МГМалик ГумеровСССР = каждый был уверен что завтра у него будет работа , дом , еда , .... что будут бесплатно лечить ... , что его дети будут одеты- обуты , обучены , .... получат образование , гарантированную работу , ... и т.д.. СТАБИЛЬНОСТЬ ? ---------- Сегодня ни у кого таких гарантий нет ! Что будет завтра никто не знает ! Заболеет , денег не будет , никто его лечить не станет ! Для детей , внуков ... С образованием , с работой ... так же - никаких гарантий ! И никто жилье не даст - ипотека и пожизненная кабала ! и т.д.. Даже у прихватизаторов нет никаких гарантий , они живут в страхе , что народ проснется и затребует все свое обратно ! Поэтому все нажитое-наворованное выводят за границу , прячут подальще чтобы не отобрали ! ... ГДЕ СТАБИЛЬНОСТЬ ?Евгений НатесовДа ладно. Если сам лумать не умеешь начнем с революции - гражданская война - раскулачивание - голод - НЭП - снова раскулачивание - ВОВ -... Где ты увиде стабильность?МГМалик ГумеровЭто говорит только о том , что Евгений судит только по выделяющейся от процессов и событий пенке , не заглядывая глубже , в суть !!! ----------- 1. "революции" - царь предал страну и народ , отрекся и бросил на произвол судьбы ! Временное правительство - тогдашние либералы , были импотенты , страной править были не способны(как Горбачев , Ельцин каждый свой шаг , каждое решение согласовывали с западом , исполняли все указания запада , всю экономику и финансы отдали западу , ... и т.д.) , при них запад практически уже закабалил страну = было полное засилье запада и анархия = страны как таковой практически уже не было ! Приход Большевиков спасло страну и народ !!! СТАБИЛЬНОСТЬ ! 2. "гражданская война" - Большевики аннулировали все права у буржуазии , наделили этими правами весь народ ! Несогласная с этим буржуазия сформировала армии беляков , которые под управлением запада начали гражданскую войну - против своего же народа ! Вчерашние рабочие и крестьяне перемололи всю мощь регулярной обученной армии беляков , прочих интервентов ! СТАБИЛЬНОСТЬ ! Победи белые , 90-е показались бы игрой в детской песочнице - скорее , самой страны бы не стало !? Беляки это солдаты запада ! 3. "раскулачивание" - кулак = это сельский буржуа ! Кроме прибыли его ничего не интересует ! Кулак не был способен ни накормить страну , ни армию ! Война мира капитализма против Страны Советов была неизбежна ! В таких условиях на выживание раскулачивание , создание колхозов и совхозов = коллективизация = индустриализация села был единственный способ выжить , сохраниться !!! В село вместо лощадей пришли трактора !!! СТАБИЛЬНОСТЬ !!! 4 "голод" - 80% условий для голода создавали враги , стремящиеся на недовольстве народа снести страну Советов ! См. статистику - регулярный голод в царской России был на порядки страшнее , косил сотни тысяч жизней !!! СССР после страшной войны , наиболее пострадавшая 1-м отменил продовольственные карточки после ВОВ-ны ! СТАБИЛЬНОСТЬ ! 5. "НЭП" - это спекулятивная экономика = купи-продай ! Внедрили ее с единственной целью - успокоить народ , пока идут процессы стабилизации в стране после гражданской ... ! Когда ее вред начал преобладать - свернули ! Спекулятивный капитал начал сращиваться с властью ! Пошла коррупция !!! ... В 90-е этот НЭП же прощли снова ! Кроме деградации кому какую пользу принес ? Кандидаты наук , учителя , врачи ... не имея з/платы челночили - купи-продай ! Оторванные от своей работы кому они принесли пользы ? НИКОМУ ! Ливидация НЭП - это СТАБИЛЬНОСТЬ ! 6. "ВОВ" - через беляков не смогли уничтожить Россию , взрастили для этого Гитлера ! Пришел враг уничтожить страну , саму рускую цивилизацию ! После коллективизации и индустриализации , новая страна Советов с новым Советским Человеком водрузили Знамя Победы над логовом врага , перемолов всю объединенную мощь запада ! Тем самым сохранив свою цивилизацию , освободив Европу от чумы фашизма ! СТАБИЛЬНОСТЬ НА ВЕКА ! .... и т.д.. ------------- ///Царская Россия и месяц бы не продержалась против мощи Германии , фашисты растерзали бы Россию как тузик грелку !!!///Комментировать
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