Экскурсионные туры по общественным туалетам в Токио набирают популярность среди туристов

Экскурсионные туры по общественным туалетам в столице Японии набирают популярность среди туристов. Токийские туалеты стали настоящей достопримечательностью благодаря проекту The Tokyo Toilet, который стартовал в 2020 году по инициативе Фонда Ниппон.
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