Правда и мифы об эндометриозе

Об этом рассказала телеканалу «Доктор» врач-гинеколог Наталия Коротких. Что такое эндометриоз и почему он возникает Эндометрий — это внутренняя слизистая оболочка тела матки, так называемый мукозный слой, снабженный кровеносными сосудами.
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