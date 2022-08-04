Великая осада Мальты

Флагманская галера госпитальеров Славная история ордена госпитальеров (иоаннитов) началась еще в 1048 году, когда амальфийский купец Пантелеон Мауро открыл в Иерусалиме первый госпиталь, святым патроном которого был выбран Иоанн Александрийский (однако позже покровителем нового ордена стал Иоанн Креститель).
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